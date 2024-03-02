ألمانيا تقر بصحة تسجيلات صوتية تظهر تخطيط ضباطها لاستهداف الأراضي الروسية

برلين-سانا

أقرت ألمانيا بصحة التسجيلات الصوتية التي نشرتها وسائل الإعلام الروسية وتظهر تخطيط ضباط ألمان لاستهداف الأراضي الروسية، ومن ضمنها جسر القرم، بصواريخ ألمانية انطلاقاً من الأراضي الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية في بيان اليوم أنها فتحت تحقيقاً بشأن التسجيل وكيف تم التنصت على مؤتمر سري بالفيديو لضباط ألمان حول الحرب في أوكرانيا.

وقالت متحدثة باسم الوزارة لوكالة فرانس برس: “إن مكتب مكافحة التجسس العسكري اتخذ الإجراءات اللازمة، ونحن نحقق فيما إذا تم اعتراض الاتصالات في قطاع القوات الجوية، ولا يمكننا التعليق على محتوى الاتصال الذي تم التنصت عليه حالياً”.

وكانت رئيسة شبكة قنوات “آر تي” الروسية مارغريتا سيمونيان نشرت تسجيلاً صوتياً مدته 38 دقيقة لأربعة ضباط رفيعي المستوى في الجيش الألماني، يناقشون إمكانية تنفيذ ضربات صاروخية على شبه جزيرة القرم الروسية بصواريخ تاوروس، بما فيها جسر القرم، مع بحث إمكانية اللجوء إلى بريطانيا للمساعدة على التحضير لشن هذه الضربات الصاروخية.

من جانبه وعد المستشار الألماني أولاف شولتس بسرعة توضيح الأمر المتعلق بهذه الواقعة التي وصفها على هامش زيارة له للفاتيكان اليوم بأنها مر خطير للغاية.

بدورها نقلت مجلة “دير شبيغل” الألمانية عن خبراء ألمان قولهم: “إن التسجيل الصوتي الذي تم تداوله على الإنترنت أصلي”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا طلبت توضيحات من ألمانيا، وقالت: “إن أي محاولات لتجنب الإجابة عن هذه الأسئلة ستعتبر اعترافاً بما جاء في الحوار”.

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