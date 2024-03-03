فوز ليفربول على نوتنغهام في الدوري الانكليزي

لندن-سانا

فاز ليفربول على نوتنغهام فورست بهدف دون رد اليوم في إطار الجولة 27 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف المباراة الوحيد الأوروغواياني داروين نونيز في الوقت القاتل (90+9) وأسهم ذلك في تربع ليفربول على عرش الدوري الإنكليزي الممتاز حتى الآن برصيد 63 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط مؤقتا عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.

يشار الى أن ليفربول يعد أكثر الفرق تسجيلاً لأهداف الفوز القاتلة في البريميرليغ حسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات بواقع 18 مباراة، منذ بداية حقبة المدرب الألماني يورغن كلوب عام 2015.

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