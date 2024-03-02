مشروع جريح الوطن.. تقديم خدمات متنوعة لدعم جرحى الكفف

دمشق-سانا

أوضح مشروع جريح الوطن الاستحقاقات والخدمات والأنشطة التي يحرص المشروع على استمرار توفيرها لجرحى الكفف، لتكون داعمة لإرادتهم وقدراتهم العالية.

وبين المشروع في فيديو نشره على صفحته الرسمية في الفيسبوك أن جرحى الكفف التام أو شبه التام يتم تعيين مرافق لهم لمساعدتهم في حياتهم اليومية، إضافة إلى تقديم معينات تسهيلية مثل العصا الليزرية والهاتف الناطق، كما تقدم لهم منحة إنتاجية لتعزيز استقلاليتهم المادية.

ولفت المشروع إلى تقديم المستلزمات اللازمة لإكمال التحصيل العلمي للجرحى الراغبين بمتابعته، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية الثقافية والرياضية والاجتماعية ومنحهم بطاقة جريح الوطن التي تتضمن العديد من الميزات والخدمات.

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