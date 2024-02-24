وزير الداخلية العراقي يعلن تشكيل خلية اتصال مشتركة مع سورية والأردن ولبنان لمكافحة المخدرات

بغداد-سانا

أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري اليوم تشكيل خلية اتصال مشتركة مع كل من سورية والأردن ولبنان لمكافحة آفة المخدرات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن الشمري قوله خلال (مؤتمر حوار بغداد السادس للتواصل الإقليمي): إن الاجتماع الرباعي الذي عقد مؤخراً في الأردن خرج بمجموعة توصيات أهمها تشكيل خلية اتصال مشتركة من أجل اختصار الوقت ومتابعة عصابات تهريب المخدرات الدولية.

ولفت وزير الداخلية العراقي إلى التعاون الكبير من قبل دول الجوار في مكافحة المخدرات، والذي أسفر عن إلقاء القبض وتفكيك العديد من شبكات تهريب المواد المخدرة وتفعيل المراقبة، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية تسعى لأن يكون العراق أحد محاور المنطلق الأمني لمكافحة المخدرات.

وعقد في الـ 17 من شهر شباط الجاري في العاصمة الأردنية عمان اجتماع رباعي لوزراء داخلية الأردن وسورية والعراق ولبنان لبحث الجهود المشتركة لمكافحة تهريب المخدارت.

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