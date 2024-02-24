برلمانية ألمانية: تزويد أوكرانيا بصواريخ (توروس) جنون تام

برلين-سانا

حذرت عضو البرلمان والسياسية الألمانية سارة فاغنكنشت من أن توريد صواريخ توروس بعيدة المدى إلى أوكرانيا سيؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع مع روسيا.

وقالت فاغنكنشت في مقابلة مع الصحفي بول رونزايمر نشرت على منصة إكس : “في النهاية، هذا لن يساعد أوكرانيا… إن إطالة أمد الصراع باستمرار لا يمكن اعتبارها مساعدة أو حماية”، وأضافت… “إذا قمنا بتزويدهم بالمزيد من الأسلحة، فهل سيتمكن الأوكرانيون من تحقيق أي نصر … ليس بإمكانهم ذلك أمام روسيا القوة النووية”.

وتابعت فاغنكنشت: “أعتقد أن تزويدهم بهذه الصواريخ جنون تام… إذا جلبنا الحرب بالأسلحة الألمانية إلى روسيا، فسوف نجلب الحرب إلى ألمانيا”.

وصوت مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) يوم الخميس الماضي بأغلبية ساحقة ضد مشروع قرار يدعو الحكومة الألمانية بشكل مباشر إلى البدء في تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز توروس.

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