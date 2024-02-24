مديرية الشؤون الاجتماعية بدرعا تطلق حملة (رمضان.. تشارك بالخير) لدعم الأسر الأكثر احتياجاً

درعا-سانا

أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدرعا بالتعاون مع المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية حملة (رمضان.. تشارك بالخير)، لدعم وتأمين متطلبات الأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل نبال الحريري في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المديرية بالتعاون مع مديرية الأوقاف وممثلين من غرفة التجارة والصناعة والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية، وضعت آلية لتأمين احتياجات الأسر من سلات غذائية وغيرها خلال الشهر المبارك.

وأضافت الحريري: إن دار حليمة السعدية في مدينة نوى تنظم حملة مماثلة بعنوان (كلنا مسؤول)، لدعم الأسر الأكثر احتياجا خلال الشهر المبارك.

وبينت الحريري أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتوحيد وتكامل كل الجهود من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي، وتقديم الدعم والمساعدة لمستحقيه والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة.

قاسم المقداد

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