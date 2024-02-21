بمشاركة أطفال من سورية… بدء أعمال جلسة للبرلمان العربي للطفل في إمارة الشارقة

أبو ظبي-سانا

بمشاركة أطفال من سورية بدأت فعاليات وأعمال الجلسة الثالثة من الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل في إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعنوان “الذكاء الاصطناعي في عيون الأطفال العرب”.

وتشارك وفود من 19 دولة عربية، ومن كل دولة أربعة أطفال يرافقهم مشرف في الفعاليات والبرامج المنظمة، بما فيها الزيارات الميدانية وورشات العمل، إلى جانب التحضير للجلسة العامة التي تعد من أبرز الأحداث في جدول الأعمال.

وتأتي هذه الورشات والبرامج ضمن إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز دور الأطفال العرب في صناعة المستقبل وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في قضايا مجتمعاتهم.

والبرلمان العربي للطفل هو إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية، ومقره الدائم في إمارة الشارقة.

ويتألف الوفد السوري من الأطفال لين عيسى ويامن الموسى ومها شاهين وحيدر بدور، بإشراف مديرة العلاقات العامة في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.

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