اتحاد المحامين العرب: مجلس الأمن أصبح منصة فاشلة في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القاهرة-سانا

أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب أن مجلس الأمن الدولي فقد مصداقيته، وأصبح منصة فاشلة في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددة على موقفها الثابت الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى تحرير آخر شبر من أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال أمين عام الاتحاد النقيب المكاوي بنعيسى في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: “إن العالم أصبح على يقين بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح أبداً بتمرير أي قرار يقف ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها عشرات آلاف الأرواح معظمهم من الأطفال والنساء”.

واعتبر بنعيسى أن نظام مجلس الأمن الدولي فقد مصداقيته وهدفه السامي وهو إحلال السلام، بعد أن أصبح منصة فاشلة في إيقاف المحتل عن حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، باستخدام الولايات المتحدة “الفيتو” أربع مرات ضد وقف إطلاق النار بالقطاع.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أفشلت أمس باستخدامها “الفيتو” اعتماد مشروع قرار تقدمت به الجزائر يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، رغم تصويت 13 دولة من أصل 15 عضواً في المجلس لمصلحة مشروع القرار، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.

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