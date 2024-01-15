بفوزه على شهبا… فريق الشعلة يتأهل للدور النهائي لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم

السويداء-سانا

تأهل فريق الشعلة للدور النهائي لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم، بعد فوزه على شهبا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض ملعب الصناعي بمدينة شهبا، في إياب الدور الأول لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم لحساب المجموعة الجنوبية الثانية.

وسجل لفريق شهبا بلال ناصر بالدقيقة الـ 43، وللشعلة إبراهيم المذيب بالدقيقة الـ 58 ومحمد عقاد بالدقيقة الـ 79.

وبهذه النتيجة رفع فريق الشعلة رصيده إلى 21 نقطة وتأهل رسمياً للدور النهائي للدوري، وذلك قبيل اختتام منافسات مرحلة الإياب، بينما توقف رصيد شهبا عند 8 نقاط.

وتتنافس في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم لحساب المجموعة الجنوبية الثانية فرق شهبا والشرطة والشعلة والتل والحرجلة ودوما.

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