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بوتين ومودي يتفقان هاتفياً على تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين روسيا والهند

2024-01-15

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال اتصال هاتفي اليوم التزامهما بتعزيز الشراكة الإستراتيجية والاقتصادية بينهما.

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان اليوم أن بوتين ومودي تبادلا وجهات النظر بشأن الأزمة في أوكرانيا، وشددا على الاستعداد لتنسيق النهج بشكل وثيق في إطار مجموعة بريكس.

بدوره أشار مودي إلى أن بلاده تعتزم المساهمة بكل الطرق الممكنة في تنفيذ أهداف وغايات رئاسة روسيا لمجموعة “بريكس”.

وتخطط روسيا خلال رئاستها لمجموعة “بريكس” هذا العام لتعزيز التعاون في ثلاثة مجالات رئيسة هي السياسة والاقتصاد والثقافة.

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