SCS-NET

عشرات الشهداء بمجزرة جديدة للاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

2023-12-14

القدس المحتلة-سانا

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مربع المدارس التابعة لوكالة الأونروا التي تؤوي آلاف النازحين في المخيم، وأعدمت أسرتين كاملتين رمياً بالرصاص بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، فيما قصف طيرانه مدرسة أخرى، ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينياً على الأقل.

واعتقلت قوات الاحتلال 40 فلسطينياً على الأقل بينهم أطفال وفتية ونساء من مدرسة شادي أبو غزالة في المخيم بعد عصب أعينهم وتجريد أغلبهم من ملابسهم، فيما قامت جرافات الاحتلال بتجريف مقبرة الفالوجة في جباليا بالكامل.

واستشهد 10 فلسطينيين وأصيب العشرات جراء قصف طيران الاحتلال حي الرمال شمال شرق غزة، كما اقتحمت قواته عدداً من منازل الحي واعتقلت 35 فلسطينياً تتراوح أعمارهم بين 15 و70 عاماً بعد عصب أعينهم وتجريدهم من ملابسهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

المقاومة الفلسطينية توقع ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود الاحتلال قتلى في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved