عشرات الشهداء بمجزرة جديدة للاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مربع المدارس التابعة لوكالة الأونروا التي تؤوي آلاف النازحين في المخيم، وأعدمت أسرتين كاملتين رمياً بالرصاص بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، فيما قصف طيرانه مدرسة أخرى، ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينياً على الأقل.

واعتقلت قوات الاحتلال 40 فلسطينياً على الأقل بينهم أطفال وفتية ونساء من مدرسة شادي أبو غزالة في المخيم بعد عصب أعينهم وتجريد أغلبهم من ملابسهم، فيما قامت جرافات الاحتلال بتجريف مقبرة الفالوجة في جباليا بالكامل.

واستشهد 10 فلسطينيين وأصيب العشرات جراء قصف طيران الاحتلال حي الرمال شمال شرق غزة، كما اقتحمت قواته عدداً من منازل الحي واعتقلت 35 فلسطينياً تتراوح أعمارهم بين 15 و70 عاماً بعد عصب أعينهم وتجريدهم من ملابسهم.

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