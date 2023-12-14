إصابة واعتقال فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب واعتقل فلسطينيون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيت أمر وخاراس والظاهرية في الخليل وسط إطلاق قنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق كما اعتقلت 6 فلسطينيين واستولت على عشرات السيارات.

واعتقلت قوات الاحتلال 12 فلسطينياً بينهم طفل خلال اقتحامها عدة أحياء في مدينة طوباس وبلدات كفر عقب في القدس وجماعين في نابلس وسلواد ومخيم الجلزون في رام الله وبلدة بيت فجار ومخيم عايدة في بيت لحم.

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