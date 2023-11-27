نشاطات متنوعة لحملة 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بحمص وحلب

حمص وحلب-سانا

تتواصل نشاطات حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في المحافظات، والتي تنظمها فروع جمعية تنظيم الأسرة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تحت عنوان استثمروا لمنع العنف ضد النساء والفتيات.

ففي حمص أقام مركز دعم وتنمية المرأة، التابع لفرع جمعية تنظيم الأسرة فعاليات اليوم المفتوح، بمشاركة عدد من السيدات والفتيات، وتضمنت عروضاً مسرحيةً وأنشطةً حركيةً وتزيين المركز باللون البرتقالي رمزاً لهذه المناسبة.

رئيسة لجنة الشباب بمركز شباب الجمعية، نور المصري، أشارت في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الحملة تستمر لتشمل المدارس والعيادات التابعة للجمعية، من خلال التشبيك مع مراكز الشباب التابعة لها، إضافةً إلى زيارة دار الأيتام التابع للجمعية الخيرية الإسلامية، بهدف رفع الوعي بقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي الجماعي، ومنع العنف على النساء والفتيات.

كما بدأت الحملة في مراكز أمان التابعة للجمعية الخيرية الإسلامية بحمص، ضمن مشروع الحماية المتعددة القطاعات، المنفذ بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وفي حلب افتتح ضمن فعاليات الحملة اليوم بازار خيري، بمشاركة 17 سيدةً عاملةً، قدمن منتجات يدويةً مختلفةً من الحلويات والأطعمة والملبوسات الصوفية والمطرزات وزينة عيد الميلاد.

البازار الذي حمل عنوان قف معها لتصنع قصتها نظمته هيئة مار أفرام السرياني للتنمية، التابعة لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، في صالة الشعلة، ويستمر ثلاثة أيام.

وأوضح مدير مكتب هيئة مار أفرام السرياني بحلب مجد لحدو أن البازار يهدف إلى دعم السيدات المنتجات وإظهار دورهن في المجتمع، تزامناً مع حملة مناهضة العنف ضد المرأة، بالتنسيق والتعاون مع سيدات منتجات من ربات المنازل وأصحاب المهن والحرف اليدوية، لعرض منتجاتهن ومساعدتهن على تسويق المنتجات.

وذكرت فيفيان أرسلان أوغلي منسقة مركز شمس التابع لهيئة مار أفرام السرياني أن البازار هو نتيجة عدة جلسات في المركز، بمشاركة سيدات منتجات لمختلف أنواع المأكولات والزينة والإكسسوارات والمشغولات اليدوية، انطلاقاً من الإيمان بدور المرأة ومكانتها في المجتمع.

ومن المشاركات بينت كريستا أزرق أنها قدمت مشروعاً يدوياً لصناعة أدوات الضيافة، حيث حرصت على تقديمه بشكل فني متقن، إضافةً إلى أدوات الزينة، مركزةً على الجودة والنوعية.

وذكرت كلاريا جرجورة ولينا إبراهيم من عائلة الكرمة التابعة لجمعية إيمان ونور التي تعنى بذوي الإعاقة، أنهما قدمتا منتجات لأكثر من 30 شخصاً يعملون ضمن العائلة، منتجات منزلية ومونة وشوكولاتة وألبسة صوفية، ووجدتا أن البازار يشكل فرصةً مهمةً لدعم هذه الشريحة.

وعرضت مارلين عكفلي منتجات منوعةً لزينة عيد الميلاد وأنواع الحلويات، صنعتها المشاركات من أخوية مريم ومارتا لمطرانية الروم الأرثوذكس، لبيعها وتسويقها ضمن أيام البازار، لمساعدة ربات المنازل وبأسعار منافسة.

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