روسيا ترفض اتهامات الغرب باستخدامها مواد كيميائية في أوكرانيا

موسكو-سانا

رفضت روسيا اليوم مزاعم الدول الغربية باستخدامها المواد الكيميائية في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا موءكدة أنها مزاعم لا أساس لها من الصحة.

ونقلت روسيا اليوم عن رئيس الوفد الروسي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ونائب وزير الصناعة والتجارة كيريل ليسوغورسكي قوله خلال كلمته في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “إنه على مدى السنوات الماضية شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وفي الناتو وأتباعهم حملة تضليل واسعة النطاق ضد بلدنا في سلسلة من التكهنات الإضافية وزعم انتهاك روسيا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية” مشيراً إلى أن هذا النهج يؤكد بوضوح إساءة استخدام أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وأوضح ليسوغورسكي أن بلاده طلبت أكثر من مرة من تلك الدول المعلومات التي تم على أساسها توجيه الاتهامات المزعومة ضدها، وإلى الآن لم نتلق أي رد باستثناء رد ألمانيا بأنه ليست لديها معلومات محددة تحت تصرفها ما يظهر عدم صحة الاتهامات المقدمة وعدم اتساقها بتحريض من نظام كييف الإجرامي.

وفي الوقت ذاته أكد ليسوغورسكي أن لدى بلاده أدلة لا تقبل الجدل على أن الولايات المتحدة وحلفاءها يزودون أوكرانيا بالمواد الكيميائية السامة.

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