عشرات الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر على أهالي قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف مدرسة تؤوي نازحين ومنازل في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة ومنطقة المغراقة في خان يونس غربه ومدينة رفح جنوبه ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جلهم أطفال ونساء إضافة إلى دمار كبير في الممتلكات ووجود العشرات تحت الأنقاض.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 45 إلى أكثر من 13300 شهيد بينهم أكثر من 5600 طفل و3550 امرأة بينما زاد عدد الإصابات إلى 31 ألف إصابة، أكثر من 75 بالمئة منهم من الأطفال والنساء.

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