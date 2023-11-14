رئيسي يدعو لاتخاذ إجراءات مؤثرة وعاجلة لوقف العدوان الصهيوني على غزة

طهران- سانا

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومؤثرة لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وجرائمه باستهداف المدنيين الآمنين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” عن رئيسي قوله في رسائل وجهها اليوم إلى رؤساء عدد من الدول في أنحاء العالم: إن الممارسات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين تأتي في إطار مخطط تطهيرعرقي ممنهج يتعارض مع جميع الضوابط والقوانين الدولية وقوانين حقوق الانسان، مذكراً بأن 70 بالمئة من ضحايا هذا العدوان هم الأطفال والنساء.

ودعا رئيسي إلى إدانة جرائم الصهاينة المروعة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم والتحرك للدفاع عن حقوقه المشروعة، ومنها حق تقرير المصير ومقاومة العدوان والاحتلال، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، ومطالبة المحافل الدولية المعنية بالضغط على الكيان الصهيوني المحتل لكي يوقف فوراً جميع الاعتداءات على قطاع غزة ويكف عن كل ممارساته اللاشرعية بما في ذلك التوسع الاستيطاني والاعتقالات وقتل الفلسطينيين ووقف مخطط التهجير القسري والعمل على كسر الحصار عن القطاع فورا، وتوفير الظروف اللازمة لدخول المساعدات الإنسانية إليه.

وشدد رئيسي على ضرورة التصدي لمحاولات إفلات الكيان الصهيوني من العقاب على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

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