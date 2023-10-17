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عــاجــل مجلس الأمن الدولي يرفض مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة ويدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة

وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً على رؤوس ساكنيه في دير البلح وسط قطاع غزة

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مجلس الأمن الدولي يرفض مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة ويدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة

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