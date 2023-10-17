وسائل إعلام فلسطينية نقلاً عن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: ما يحدث في غزة ليس عملية عسكرية، بل هو اعتداء ومجزرة ضد المدنيين الأبرياء.. والنظام الصحي انهار تماماً.. والعدو الإسرائيلي قتل أسراً بأكملها في غزة