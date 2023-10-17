العدو الإسرائيلي يجدد قصفه المدفعي لبلدات في جنوب لبنان

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي قصفه المدفعي لبلدة الضهيرة جنوب لبنان ما أدى إلى إصابة منزل وبداخله مدنيون، كما طاول القصف خراج بلدة الجبين.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيرات تابعة للعدو الإسرائيلي حلقت على علو منخفض فوق كفركلا والوزاني بمحافظة النبطية في الجنوب.

كما أطلقت قوات العدو الإسرائيلي قنابل مضيئة قبالة بلدة العديسة في قضاء مرجعيون بالمحافظة ذاتها.

وكانت المقاومة استهدفت في وقت سابق اليوم خمسة مواقع للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة، وحققت فيها إصابات مؤكدة.

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