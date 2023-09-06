مجلسا التعليم العالي والأعلى للتعليم التقاني يناقشان تحديد الطاقة الاستيعابية للجامعات والمعاهد التقانية

دمشق-سانا

ناقش مجلس التعليم العالي والمجلس الأعلى للتعليم التقاني اليوم تحديد الطاقة الاستيعابية للجامعات والمعاهد التقانية للعام الدراسي 2023-2024، حيث تم التركيز على زيادة أعداد الطلاب في الكليات والمعاهد التي يحتاجها سوق العمل وكذلك تأمين مقعد “تعليم عام” لكل طالب نجح في الشهادة الثانوية.

وأكد الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الاجتماعين أنه تم إدخال عدة إجراءات على مفاضلة هذا العام تتضمن إمكانية تسجيل الطلاب الكترونياً وعن بعد، والتسجيل في بطاقة واحدة لمفاضلة التعليم العام والموازي، ومفاضلة الجامعات الخاصة للاختصاصات الطبية ومفاضلة منح الجامعات الخاصة، بما يتناسب مع مصلحة الطالب والاستفادة من كل المقاعد المتاحة.

وأشار الوزير إبراهيم إلى ضرورة تهيئة كل مراكز المفاضلات في الكليات بمختلف الجامعات مع تأمين الكوادر الفنية والإدارية لمتابعتها وتأمين المستلزمات المطلوبة، وتبسيط الإجراءات وتسيير المفاضلات وفق برنامج زمنية مخطط لها، والمشاركة مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية لتوجيه وإرشاد الطلاب إلى الاختصاصات من خلال اللجان والندوات الحوارية.

من جهة أخرى أقر المجلس الأعلى للتعليم التقاني التقويم الدراسي للمعاهد التقانية للعام الدراسي 2023-2024، على أن يبدأ الفصل الدراسي الأول في 17-9-2023.

وقرر المجلس الأعلى للتعليم التقاني منح فرصة لطلبة المعاهد التقانية المستنفدين عاماً إضافياً للتسجيل في العام الدراسي 2023-2024، وكذلك ترفيع الطلاب إلى السنة الثانية إذا كانوا يحملون خمسة مقررات على الأكثر، وذلك بما ينسجم مع أحكام المرسوم رقم 225 لعام 2023.

كما ناقش المجلس الافتتاحات والإيقاف لعدد من المعاهد التقانية والاختصاصات المتوافرة فيها.

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