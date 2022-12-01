فعاليات متنوعة ضمن حملة (16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة) في درعا

درعا-سانا

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف الـ 25 من تشرين الثاني من كل عام، أطلق فرعا جمعية تنظيم الأسرة السورية والبر والخدمات الاجتماعية في درعا نشاطات وفعاليات ضمن حملة “16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة” تستمر حتى العاشر من شهر كانون الأول الحالي.

وتتضمن الحملة حسب رئيس فرع جمعية تنظيم الأسرة نجود خليل جلسات توعية للتعريف بالحملة والتحرش الجنسي، وأساليب التعامل مع الضغوط النفسية، والزواج المبكر وأثره في حرمان الفتاة من التعليم والعمل، والصحة الجنسية في إطار مؤسسة الزواج وحقوق المرأة في القانون.

وبينت أن الحملة تستهدف مترددات الجمعية والمستفيدات من خدمات الفرق الجوالة والطالبات ضمن المدارس والجامعات وخارجها، والفتيات ضمن أماكن تقديم الخدمة في العيادات ومن خلال الفرق الجوالة.

منسقة فرع جمعية تنظيم الأسرة نور برمو أشارت إلى أن الفرع أطلق شعارات مرافقة للحملة، بهدف التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي باعتباره مسؤولية الجميع، مبينة أن الفرع نفذ بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري جلسة توعية تضمنت التعريف باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، مع توعية قانونية من قبل المحامية ريم سليمان حول موضوع التحرش وحقوق وواجبات المرأة وما نص عليه القانون السوري.

وأضافت: إن الفرع بالتشارك مع مركز دعم وتمكين المرأة التابع لفرع جمعية تنظيم الأسرة، قدم فقرة مسرحية تحت عنوان “العنف الإلكتروني”.

الداعمة النفسية هزار أحمد عرضت ضمن عيادة القصور التابعة للفرع مواضيع تتعلق بمفهوم العنف القائم على النوع الاجتماعي وأنواعه وأسبابه والأدوار التي تؤديها المرأة في المجتمع.

وتم في مركز دعم وتمكين المرأة إطلاق مبادرة لصناعة الورود بمناسبة الحملة لتوزع على السيدات، تحمل كل وردة رسالة من رسائل الحملة.

المدير الإداري لجمعية البر والخدمات الاجتماعية محمد قطيفان لفت إلى أن الجمعية وتحت شعار “إيد بإيد لنقضي على العنف ولأن القضاء على العنف مسؤوليتنا كلنا” أقامت ضمن حملة 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي جلسة تعريفية بالعنف وأشكاله وأسبابه والوسائل الممكنة للحد منه.

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