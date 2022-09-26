من عمليات إخماد حريق في قرية خربة الريح بريف طرطوس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: سورية تدعو إلى بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب يعمل فيه الجميع تحت مظلة الميثاق
2022-09-26
وزراء الزراعة في سورية والأردن والعراق ولبنان: تعزيز التكامل في ظل المتغيرات الدولية
2022-09-26
سبع فنانات سوريات يشاركن في معرض تشكيلي لجمعية زنوبيا بأستراليا
2022-09-26
سورية والصين توقعان بياناً مشتركاً بشأن التعاون للحفاظ على التراث الثقافي
2022-09-26
بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
2022-09-26
بمشاركة سورية… ورشة تدريب لمفتشي الضمان الاجتماعي في بيروت
2022-09-26
بمشاركة سورية.. مؤتمر علمي حول علم الآثار في العاصمة الهنغارية
2022-09-26
محليات
استبدال شبكة الصرف الصحي الرئيسية في الميادين
2022-09-26
الموارد المائية: مصادر مياه الشرب في سورية سليمة وآمنة بشكل كامل
2022-09-26
مخيم رياضي وترفيهي في طرطوس للجرحى الناجحين بالشهادات العامة
2022-09-26
صباغ خلال الجلسة الثانية لمجلس الشعب: العمل يداً بيد لخدمة المواطنين.. المهندس عرنوس: مستمرون بإجراءات زيادة الإنتاج وتوفير السلع
2022-09-26
إصابة 6 أشخاص جراء تصادم قطار مع سيارة قرب مجدلون البحر بريف طرطوس
2022-09-26
محافظ الحسكة يبحث مع عدد من مكاتب المنظمات الدولية أولويات أهالي المحافظة وسبل الاستجابة لها
2022-09-26
توزيع قرطاسية مدرسية على عائلات الشهداء والجرحى في الحسكة
2022-09-26
رياضة
تصنيف الاتحاد الدولي: منتخب سورية لكرة السلة في المركز 70 عالمياً و12 آسيوياً و5عربياً
2022-09-26
اللاذقية تستضيف البطولة العربية للأندية الأبطال للدراجات بمشاركة 8 أندية
2022-09-26
الدنمارك تفوز على فرنسا بثنائية في دوري الأمم الأوروبية
2022-09-25
ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الإسباني بفوزه على برشلونة
2022-09-25
أذربيجان تفوز على كازاخستان في بطولة دوري الأمم الأوروبية
2022-09-25
المنتخب الهولندي يحسم صدارة المجموعة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية
2022-09-25
ميسي يواصل أرقامه القياسية مع الأرجنتين
2022-09-25
اقتصاد
وزراء الزراعة في سورية والأردن والعراق ولبنان: تعزيز التكامل في ظل المتغيرات الدولية
2022-09-26
تراجع أسعار النفط لليوم الثاني وسط مخاوف الركود
2022-09-26
ضبط مستودعات مخالفة في حمص تحتوي مواد معدة للاتجار بها
2022-09-26
انتهاء موسم تسويق الخضار الصيفية بالحسكة
2022-09-26
استقرار أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام
2022-09-26
الوزير سالم: العمل الجماعي مهم لتأمين بذور الصويا وزيادة إنتاجها
2022-09-25
مصنع لإنتاج المجبول الإسفلتي بطاقة إنتاجية 216 ألف طن سنوياً
2022-09-25
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الشريط الإخباري
المقداد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: سورية تدعو إلى بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب يعمل فيه الجميع تحت مظلة الميثاق
صباغ خلال الجلسة الثانية لمجلس الشعب: العمل يداً بيد لخدمة المواطنين.. المهندس عرنوس: مستمرون بإجراءات زيادة الإنتاج وتوفير السلع
وزراء الزراعة في سورية والأردن والعراق ولبنان: تعزيز التكامل في ظل المتغيرات الدولية
سورية والصين توقعان بياناً مشتركاً بشأن التعاون للحفاظ على التراث الثقافي
ارتفاع عدد ضحايا المركب اللبناني الذي غرق قبالة ساحل طرطوس إلى 99 شخصاً
بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين خلال اقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى
من عمليات إخماد حريق في قرية خربة الريح بريف طرطوس
2022-09-26
إخماد حريق في قرية خربة الريح بريف طرطوس
2022-09-26
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