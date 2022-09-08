انطلاق المؤتمر العلمي السادس للصيدلة في اللاذقية

اللاذقية-سانا

بدأت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي السادس للصيدلة الذي ينظمه فرع نقابة الصيادلة باللاذقية بعنوان من الألف إلى الياء في منتجع لاميرا باللاذقية.

وتستمر فعاليات المؤتمر على مدى يومين يلقي فيها 24 محاضراً من مختلف جامعات القطر محاضرات علمية في أربعة محاور تتعلق بالجديد في الصيدلة والأوبئة وضبط العدوى والبحث العلمي والتدريب والتأهيل إضافة إلى معرض دوائي.

ولفتت نقيب الصيادلة في سورية الدكتورة وفاء كيشي في كلمتها إلى أن المؤتمر يشكل تظاهرة علمية صيدلانية مميزة مشيرة إلى افتتاح اختصاص الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي وإضافته هذا العام إلى اختصاصات وزارة الصحة ووجود ثلاثة اختصاصات جديدة سترى النور قريباً معتبرة أن هذا الاختصاص له فائدة كبيرة تعود على المريض أولاً ثم على الطبيب والصيدلاني.

وأوضح نقيب صيادلة فرع اللاذقية الدكتور محمود شبار أن المؤتمر يهدف لتطوير قدرة الصيادلة وصقل مهاراتهم من خلال زيادة التبادل المعرفي بين كافة مزاولي مهنة الصيدلة والاستفادة من آخر المستجدات العلمية والعملية في ممارسة المهنة.

بدوره أشار رئيس مكتب النقابات في فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي نقولا مرطيشو إلى الدعم المقدم للنقابات المهنية وخاصة نقابة الصيادلة التي تسهم بفاعلية في متابعة توفير الدواء وفق معايير التصنيع المعتمدة وسد النقص الحاصل بفعل الحصار الجائر المفروض على وطننا.

وذكر مدير الهيئة العليا للبحث العلمي والأستاذ في كلية الصيدلة بجامعة دمشق الدكتور مجد جمالي في تصريح لسانا أن محاضرته تتعلق بعزل الخلايا الجذعية تمهيداً للتطبيقات السريرية في تجديد الأعضاء والنسج.

وبينت الصيدلانية رنا صافيا أن حضورها كان للاستفادة من المحاضرات العلمية والمعلومات الطبية والصيدلانية الجديدة.

بدوره بين وسام سيد وهبة مدير مبيعات شركة صناعات دوائية أن مشاركته في المؤتمر كانت لما يحويه من تفاعلية اجتماعية علمية وإنتاجية يتعرف من خلالها على المواضيع الصيدلانية الجديدة من خلال الحوارات والمحاضرات العلمية.

علاء ابراهيم

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc