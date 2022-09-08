دور المرشحات الفاعل في مجالس الإدارة المحلية في ورشة عمل باللاذقية

اللاذقية-سانا

تركزت محاور اليوم الثاني من ورشة العمل التي أقامتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ضمن فعاليات الحملة الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة في مجالس الإدارة المحلية وتحت شعار “أنت تستطيعين أنت تستحقين” على عدد من القضايا التي تهم المجتمع السوري من أجل ايجاد بيئة مجتمعية داعمة للطفل والمرأة وذلك في مطعم الجغنون باللاذقية.

وتم خلال الورشة توجيه المرشحات لوضع برنامج انتخابي يعزز لديهن الرؤية والهدف والتأكيد على دورهن الفاعل وتعزيزه في الانتخابات والاهتمام بالمرأة ككل سواء كانت مرشحة أو ناخبة او منتخبة وإبراز دور الإعلام الداعم لها وتهيئة الدائرة الانتخابية وعلى دور المرأة المميز في المجتمع السوري من جهة ودورها الفاعل في كونها شريكاً أساسياً في مراكز صنع القرار من جهة أخرى.

وأشارت مديرة برنامج الجندر لصندوق الأمم المتحدة والسكان أميرة أحمد إلى اهمية العمل لتمكين المرأة وتعزيز دورها كي تكون داعمة وفاعلة في مختلف القضايا المجتمعية وضرورة حماية الأسرة وخاصة النساء من العنف.

وتحدثت مديرة القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة رنا خليفاوي عن أهمية زيادة نسب مشاركة المرأة وتحفيزها للترشح وممارسة حقها في الانتخاب بالإضافة إلى تعزيز وتمكين قدراتها وذلك من خلال تحديد الاحتياجات والأولويات ووضع الآليات لإقناع الناخبين بها.

غفار ديب

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