السيطرة على حريق دير شميل بريف مصياف

حماة-سانا

أخمدت فرق وآليات الإطفاء حريقاً اندلع في موقع حراجي بالقرب من دير شميل بمنطقة مصياف بريف حماة الغربي.

وذكر مدير منطقة مصياف العقيد محمد جعفر لمراسل سانا أنه تمت السيطرة على النيران ويجري حالياً تبريد بؤر النيران ومراقبتها خلال الـ 24 ساعة المقبلة للتعامل معها خشية اندلاعها مجدداً جراء الرياح القوية في المنطقة.

ورجح مدير المنطقة بأن يكون الحريق ناجماً عن قيام أحد المزارعين بحرق بقايا محصوله الأمر الذي أدى إلى فقدانه السيطرة على النار وامتدادها للحراج الجبلية المتاخمة لحقله.

وشاركت في إخماد الحريق وحدات وآليات من فوج إطفاء حماة ومصياف وحراج حماة والغاب والدفاع المدني بمؤازرة وحدات من الجيش العربي السوري وفعاليات أهلية في المنطقة.

كما تفقد محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة برفقة قائد شرطة المحافظة اللواء تركي السعيد موقع الحريق واطلعا على عمليات إخماده.

وشدد المحافظ على ضرورة تعاون الأهالي مع الفرق المختصة بدءاً من الإبلاغ عن الحريق وصولاً إلى الإرشاد عن الطرق الأسهل للوصول إلى المواقع المتضررة.

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