إخماد حريقين في بلدتي السويدة وكفرعقيد بريف مصياف

حماة-سانا

أخمدت فرق الإطفاء في محافظة حماة حريقين اندلعا في الحراج الجبلية لبلدتي السويدة وكفرعقيد بينما لا تزال الجهود متواصلة لاخماد حريق ثالث اندلع في قرية دير ماما بمنطقة مصياف في ريف المحافظة الغربي.

وذكر مدين العلي رئيس مركز حماية الغابات في منطقة مصياف في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه تم توزيع وحدات الإطفاء للسيطرة على الحرائق الثلاثة التي اندلعت في توقيت واحد تقريبا ظهر اليوم مشيرا إلى أنه تم اخماد حريقي السويدة وكفرعقيد في حين تتواصل جهود فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق في قرية دير ماما الذي طال مواقع جبلية شديدة الوعورة حيث تعذر وصول آليات وصهاريج الإطفاء إليها لعدم وجود طرق حراجية ما استدعى التعامل معها بالاعتماد على أدوات يدوية كالمعاول والمضخات المحمولة على الظهر.

وأشار العلي إلى أنه من المتوقع الانتهاء من إخماد الحريق في قرية دير ماما خلال الساعات القليلة المقبلة.