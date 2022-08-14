الاستخبارات العراقية تقبض على أربعة إرهابيين في كركوك والأنبار

بغداد-سانا

ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على أربعة إرهابيين خلال عمليات أمنية منفصلة في محافظتي كركوك والأنبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان اليوم “إن شعب استخبارات الفرق الخامسة والثامنة والعاشرة نفذت عدة عمليات منفصلة أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة إرهابيين اثنان منهم في كركوك بمنطقة ليلان وسيطرة تازة والآخران في راوه والرمادي بالأنبار وهم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب العراقي”.

وأشار البيان إلى أن هذه القوات تمكنت من كشف صهريج سعة 36 ألف ليتر مدفون تحت الأرض في منطقة وادي الحسينيات في الرطبة بالأنبار كان يستخدمه إرهابيو تنظيم (داعش) مستودعاً للأسلحة وضبطت داخله عدداً كبيراً من الطلقات وصواريخ القاذفات والعبوات الناسفة وقذائف الهاون والرمانات اليدوية.

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