الصين تحذر الولايات المتحدة من عواقب زيارة بيلوسي لتايوان

نيويورك-سانا

حذر مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون من عواقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان مؤكداً أنها ستقوض العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة نوفستي الروسية عن تشانغ قوله في مؤتمر صحفي إن “زيارة بيلوسي أو أي مسؤول أمريكي إلى تايوان ستكون عمل خطير واستفزازي وستقوض الأمن والاستقرار وكذلك العلاقات الأميركية الصينية” مؤكداً أنه ينبغي لواشنطن أن تتفهم عواقب مثل هذه الخطوة.

وأضاف تشانغ إن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين ولا نسمح لأحد بتجاوز هذا الخط الأحمر ونعارض بشدة أي نزعات انفصالية في تايوان والتدخل في شؤون الصين الشعبية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان قال أول أمس أنه ستكون هناك إجراءات مضادة حازمة ضد الولايات المتحدة إذا ما تحدت الخط الأحمر للصين وإنه على الجانب الأمريكي تحمل جميع العواقب الناجمة عن الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

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