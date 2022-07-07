مشفى جبلة الوطني يتسلم جهاز إيكو متطور بمبادرة حكومية وأهلية

اللاذقية-سانا

تسلم مشفى الشهيد ابراهيم نعامة الوطني في جبلة جهاز ايكو نوعي ومجموعة متنوعة من الأدوية واللوازم الطبية ضمن إطار التعاون بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة الصحة العالمية وعدد من الجمعيات الخيرية والأهلية لدعم القطاع الصحي.

وأوضح مدير المشفى الدكتور قصي الخليل في تصريح لمراسل سانا أن الجهاز متطور من نوع “ايكو دوبلر ملون” مع كامل ملحقاته وهو يعزز قدرة المشفى على تقديم الرعاية الصحية للمرضى ويوفر من التكاليف عليهم ولا سيما أن أعداد المراجعين لإجراء الفحوص نتيجة الآلام الحادة والحوادث تتراوح بين 25 و40 حالة يومياً.

ولفت الخليل إلى أن الأدوية شملت كمية كبيرة من اللوازم الطبية التي تؤمن الحماية الشخصية لكوادر المشفى إضافة إلى أدوية منها بخاخات للربو ومضادات حيوية ومراهم ومسكنات آلام وأدوية إسعافية.

من جهته بين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل عمار أحمد في تصريح مماثل أن هذا الدعم للمشفى يأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الصحي من خلال التعاون بين المديرية ومنظمة الصحة العالمية والجمعيات الخيرية والسعي المتواصل لتفعيل دور المجتمع الأهلي في دعم الجهود الحكومية ومنها القطاع الصحي.

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