تسليف سلمية يضع 4 نقاط جديدة لصرف الرواتب

حماة-سانا

بهدف تقديم التسهيلات للمتقاعدين وأسر الشهداء والجرحى في استلام رواتبهم وضع فرع مصرف التسليف الشعبي في منطقة سلمية بريف حماة الشرقي أربع نقاط جديدة لصرف رواتب كل من يحمل بطاقة صراف صادرة عن المصرف.

وبين مدير فرع مصرف التسليف الشعبي في سلمية غسان المحسن لمراسل سانا أن البطاقات تعمل على خط الهاتف دون الحاجة إلى شبكة انترنت وأن تجهيز هذه النقاط جاء بتوجيهات من رئاسة الوزراء ووزارة المالية ومصرف سورية المركزي بهدف تخفيف معاناة المواطنين حيث يتم صرف الرواتب مباشرة من خلال وجود بطاقة الصراف والهوية الشخصية والرقم السري.

وأشار المحسن إلى أن هذه المبادرة لاقت ارتياحاً كبيراً لدى أصحاب المعاشات الذين يتم توطين رواتبهم ومستحقاتهم المالية لدى مصرف التسليف الشعبي والمصارف المرتبطة معه.

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