عمل نحتي إبداعي للسوري أكثم عبد الحميد في الملتقى الدولي الأول للنحت باليونان

أثينا-سانا

كتب النحات السوري العالمي أكثم عبد الحميد بإزميله الإبداعي رسالة موجهة من الأرض إلى السماء عبر منحوتته التي أنجزها ضمن الملتقى الدولي الأول للنحت على الرخام في مدينة باترس اليونانية الذي اختتم فعالياته بالأمس.

وعن عمله النحتي النصبي قال النحات عبد الحميد في تصريح لمراسل سانا “أنجزت خلال الملتقى بورتريه لامرأة تدعو إلى وقف الحروب في كل أنحاء العالم للحفاظ على الحضارة الإنسانية وبذات الوقت تحمل رسالة مفادها أن الفن كفيل بارتقاء الانسان عبر ما يقدمه من جمال”.

عبد الحميد الذي تلقى دعوة من مجلس مدينة باترس للمشاركة في الملتقى أوضح أن النحات العربي الوحيد المشارك إلى جانب نحاتين من عدة دول حول العالم منها كندا وأرمينيا وألبانيا وغيرها من البلدان إضافة إلى مشاركة عدد من النحاتين اليونانيين.

ولفت عبد الحميد إلى أن مدينة باترس التي تطل على البحر الأبيض المتوسط تحتل موقعاً سياحياً مهما في اليونان من خلال امتلاكها عدة موانئ بحرية سياحية تستقبل أعداداً كبيرة من السياح الأجانب مما أتاح للمشاركين في الملتقى أن يحتكوا بجمهور متنوع من عدة جنسيات زاروا موقع تنفيذ الأعمال خلال أيام مشاركتهم في هذا التجمع الفني العالمي.

محمد سمير طحان

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