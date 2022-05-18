كابلات دمشق: تصنيع منتجات جديدة للطاقة الشمسية

دمشق-سانا

أنهت الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق التجارب الأولية لصناعة نوع جديد من الكابلات الذي يستخدم في نقل الكهرباء في منظومات الطاقة الشمسية.

وأوضح المدير العام للشركة عبد القادر القدور في تصريح لمندوب سانا أن تصنيع هذا النوع من الكابلات يأتي في إطار استجابة الشركة لتوجهات الحكومة بتوطين تصنيع مستلزمات الطاقات المتجددة ما يفتح جبهات عمل جديدة للشركة في ظل الطلب المحلي المتزايد في الاعتماد على الطاقات المتجددة وخاصة ألواح الطاقة الشمسية من جراء الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد وتراجع إنتاج الطاقة الكهربائية بالطرق التقليدية مبيناً أن هذا النوع من الكابلات يتمتع بأفضل مواصفات الكابلات في السوق المحلية من حيث الناقلية والمقاومة لعوامل المناخ.

وأشار القدور إلى أن الشركة تواصل تطوير قدرتها ورفد خطوط إنتاجها بآلات جديدة وتحديث الآلات القائمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لمختلف أنواع الكابلات مبيناً في هذا السياق أنه تم مؤخراً تركيب آلتي عزل حديثتين ووضعهما بالخدمة.

وحذر القدور من المحاولات المستمرة لتزوير منتجات شركة كابلات دمشق من قبل بعض الورشات والمعامل غير النظامية وطرح منتجات الشركة من الكابلات تحت اسمي (حوش بلاس) و(داما كيبل) في العديد من المحافظات مستغلين ثقة المواطنين بجودة منتجات الشركة وطرح منتجات تحت الاسم نفسه لكنها لا تتمتع بالمواصفة ولا بالجودة المطلوبة.. داعياً المواطنين إلى التنبه لهذا الأمر وإبلاغ الجهات الرقابية لملاحقة مصنعي ومروجي هذه المنتجات المزورة وغير النظامية والتي تسبب في كثير من الأحيان حوادث حرائق في المنازل والمنشآت.

ووفق التقرير الإنتاجي والتسويقي للشركة فقد أنتجت الشركة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 1219 طناً من مختلف أنواع الكابلات بقيمة تجاوزت 40.208 مليار ليرة سورية وبنسبة تنفيذ بلغت 130 بالمئة في حين تمكنت الشركة من تسويق 1257 طناً من الكابلات بلغت قيمتها 37.163 مليار ليرة محققة أرباحاً مقدرة بنحو 9.130 مليارات ليرة.

أحمد سليمان

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