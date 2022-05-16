سيناتور روسي: سنعزز وجودنا العسكري عند حدود فنلندا في حال انضمامها للناتو

موسكو-سانا

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدفاعية والأمنية في مجلس الاتحاد الروسي فيكتور بونداريف أن روسيا ستضطر في حال انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى تعزيز قواتها المنتشرة عند حدود هذا البلد.

وقال بونداريف في قناته على موقع تلغرام اليوم: “هناك تاريخ مشترك وحدود برية يزيد امتدادها عن 1.2 ألف كيلومتر بين فنلندا وروسيا وفي حال نشر أسلحة هجومية للناتو على مقربة مباشرة من حدودنا مع فنلندا سنرسخ الخطوط الأمامية وسنعزز قوام القوات الروسية عند الحدود لمنع أي خطر على روسيا” مشيراً إلى أن نية فنلندا للانضمام إلى الحلف تمثل أمراً مقلقاً ليس من الناحية العسكرية بل من الناحية الجيوسياسية.

وحذر السيناتور الروسي من أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحويل أراضي فنلندا منطلقاً لإجراء مناورات للناتو وتدبير استفزازات واختبار أسلحة ونشر قاعدة عسكرية أمريكية محملاً واشنطن المسؤولية عن الضغط على فنلندا والسويد لدفعهما إلى الالتحاق بحلف الناتو.

وكانت فنلندا والسويد أعلنتا رسمياً عن نيتهما تقديم طلب للانضمام إلى الناتو بينما انتقدت روسيا بشدة خطط الانضمام محذرة من أنها في هذه الحالة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات رد تقنية عسكرية.

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