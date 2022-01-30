قاسم: المقاومة حاجة ضرورية لحماية لبنان

بيروت-سانا

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة حاجة ضرورية وهي مقوم وجود لبنان السيد الحر المستقل مشيراً إلى أنها ليست مشروعاً مستقبلياً بل هي حالة موجودة حررت وأعطت مكانة للبنان.

وقال قاسم في كلمة اليوم إن المقاومة هي الآن تحمي لبنان واستقلاله في إطار ثلاثي الجيش والشعب والمقاومة مبيناً أن الذين يرفضون المقاومة يضعون لبنان في حالة استسلام وتبعية لمصلحة كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد قاسم على أن مشروع حزب الله هو مواجهة إسرائيل وأذنابها بالتوازي مع العمل على أجل لإنجاز خطة التعافي من خلال الحكومة اللبنانية لتكون منطلقاً لإعادة التوازن المالي والاقتصادي والاجتماعي.

وأشار قاسم إلى أن كل المؤشرات تدل على أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها ولا يوجد أي تطور يمنع إجراءها مبيناً أن حزب الله يعدها محطة ضرورية لتخرج لبنان من انسداد الأفق الذي وصل إليه.

وقال قاسم: “نحن متمسكون بإجراء الانتخابات ومتحمسون لها وماكينتنا الانتخابية تعمل للانتخابات منذ أربعة أشهر وشعارنا الانتخابي أصبح جاهزاً وبرنامجنا الانتخابي أصبح جاهزاً وسنعلنه قريباً”.

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