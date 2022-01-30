الحرارة غداً أدنى من معدلاتها وزخات مطرية متوقعة فوق بعض المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة غدا أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها أن يستمر الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وتتكاثر الغيوم المنخفضة خلال ساعات بعد الظهر والمساء لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة وليلاً يستمر الجو شديد البرودة ويحذر من حدوث الصقيع في أغلب المناطق الداخلية.

الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول مساءً إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة على المناطق الساحلية والغربية من البلاد والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج مساء.

درجات الحرارة المتوقعة..