إنجاز مشاريع خدمية في قريتي أوتايا وبيت نايم بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

مشاريع خدمية عدة أنجزت في قريتي أوتايا وبيت نايم في محافظة ريف دمشق بالتعاون بين المجلس المحلي فيهما وعدد من المنظمات الدولية أهمها تنفيذ مشروع محطة معالجة لمياه الشرب وآخر للصرف الصحي وتأهيل المركز الصحي بانتظار مده بالكادر الطبي.

رئيس المجلس فيصل رقاد أوضح في تصريح لـ سانا أن محطة المعالجة التي تم إنجازها تضخ 24 ألف ليتر بالساعة تستفيد منها قرية أوتايا والقرى المجاورة لافتاً إلى أن نقاوة المياه تصل إلى مئة بالمئة وتقوم منظمة الهلال العربي السوري بنقل المياه إلى الخزانات في قرى الشيفونية وحوش نصري وحوش الفارة والضواهرة وتل الصوان.

وأشار رقاد إلى أنه تم إنجاز مشروع صيانة واستبدال شبكة الصرف الصحي في قرية بيت نايم ويستكمل المشروع في قرية أوتايا بدعم من إحدى المنظمات الدولية مبيناً أن المجلس المحلي تمكن مؤخراً من استملاك أرض تبلغ مساحتها 72 دونماً ستقام عليها منطقة حرفية هدفها تجميع حرفيي إنتاج الموبيليا والأخشاب في بلدات سقبا وحمورية وعربين في منطقة واحدة والعمل جار حالياً على اعداد دراسة لتنفيذ البنى التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف اللازمة للمنطقة بقيمة 17.5 مليون ليرة.

ولفت إلى أنه تم مؤخراً تسليم مشروع تنظيف ونقل القمامة من شوارع أوتايا وبيت نايم لأحد المتعهدين وتركيب ثلاث محولات كهربائية في أوتايا وواحدة في بيت نايم موضحاً أنه ستتم المباشرة قريباً في تنفذ منظومة للطاقة البديلة لتشغيل آبار المياه في أوتايا وحفر بئر في بيت نايم.

وبشأن المدارس أكد رقاد أنه تم ترميم مدرستين في بيت نايم من قبل شركة الإنشاء والتعمير وإحدى المنظمات الدولية بتكلفة بلغت 400 مليون ليرة فيما أهلت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري 2 من الكتل المدرسية في أوتايا وقامت الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق بتأهيل كتلة مدرسية أخرى وحالياً هناك كتلتان بحاجة إلى التأهيل.

ووفق رئيس المجلس تمت الموافقة على المباشرة بتأهيل عدد من المنازل في القريتين من قبل منظمة دولية وتم اعداد قائمة بأصحاب المنازل الصالحة إنشائياً للتأهيل مشيراً بالوقت نفسه إلى أنه تم مؤخراً تنظيف وتعزيل مجرى نهر بردى من المصب وصولاً للقرية بالتعاون مع مديرية الموارد المائية في دمشق وريفها.

وكان المجلس نفذ مشروعاً لصيانة وتزفيت عدد من الشوارع في أوتايا وبيت نايم وخلال الفترة القادمة سيتم تنفيذ مشروع إنارة للشوارع على الطاقة البديلة.

سفيرة إسماعيل

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