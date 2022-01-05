انضمام خمس دول لعضوية مجلس الأمن المؤقتة

نيويورك-سانا

انضمت خمس دول لعضوية مجلس الأمن الدولي المؤقتة هي ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا والإمارات العربية المتحدة بموجب انتخابات أجريت في الأمم المتحدة في حزيران الماضي.

وتنضم ألبانيا للمجلس لأول مرة بينما هذه هي المرة الحادية عشرة بالنسبة للبرازيل والمرة الثالثة بالنسبة للغابون وغانا بينما شغلت الإمارات عضويته مرة واحدة بحسب ما أفاد موقع وكالة سبوتنيك.

يذكر أن إستونيا والنيجر وسانت فنسنت وغرينادين وتونس وفيتنام أنهت فترة عضويتها المؤقتة بالمجلس يوم الجمعة الماضي.

ويمثل المجلس المكون من 15 عضواً أعلى هيئة في الأمم المتحدة تتمتع فيه روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة بعضوية دائمة في المجلس وتحظى كل منها بحق النقض “الفيتو”.

فيما يتم انتخاب الأعضاء الآخرين غير دائمي العضوية من قبل الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا لفترات متداخلة مدتها سنتان يتم تخصيصها للمناطق العالمية.