الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات مطرية فوق مناطق متفرقة

دمشق- سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو “3 إلى 5” درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة

دمشق 16/5

المنطقة الجنوبية 15/5

المرتفعات الجبلية 10/ 1

المنطقة الوسطى 16/ 6

المنطقة الساحلية 20/9

المنطقة الشمالية 14/4

منطقة الجزيرة 13/1

المنطقة الشرقية 16/5

منطقة البادية 16/5/.