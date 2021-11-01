مورينيو يخطط للتعاقد مع سيبايوس لاعب ريال مدريد

روما-سانا

كشف تقرير صحفي إيطالي عن سعي البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما للتعاقد مع داني سيبايوس لاعب ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفق صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت الإيطالية فإن مورينيو وضع سيبايوس لاعب وسط النادي الملكي على قائمة المطلوبين في كانون الثاني المقبل.

ويعد ريال بيتيس من أكثر الأندية المهتمة بضم سيبايوس بجانب آرسنال الانكليزي الذي لعب له لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

ولم يشارك سيبايوس مع ريا ل مدريد هذا الموسم حيث تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو مع المنتخب الإسباني.