26 تشرين الأول 1973- زامبيا وغامبيا يقطعان علاقاتهما الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي

دمشق-سانا

1905 – استقلال النرويج عن السويد.

1945 – ظهور منظمة الأمم المتحدة بعد تصديق دستورها من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.

1954 – الرئيس جمال عبد الناصر يتعرض لمحاولة اغتيال أثناء إلقائه لخطاب في ميدان المنشية بالإسكندرية.

1973 – زامبيا وغامبيا يقطعان علاقاتهما الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

1979 – رئيس المخابرات الكوري الجنوبي كيم شي كيو يطلق الرصاص على الرئيس بارك شونغ هي ويرديه قتيلاً.

5991- اغتيال الدكتور فتحي الشقاقي زعيم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في مالطا أثناء عودته من ليبيا.

2002 – انتهاء أزمة احتجاز 800 رهينة روسي داخل أحد مسارح موسكو من قبل مسلحين شيشان وذلك بعد اقتحام القوات الخاصة الروسية للمسرح.

من مواليد هذا اليوم…

1685 – دومينيكو سكارلاتي، موسيقي إيطالي.

1947 – هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة

من وفيات هذا اليوم…

1235 – الملك أندرو الثاني، ملك المجر.

1989 – تشارلز بيدرسن، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1987.

2007 – آرثر كورنبرغ، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1959.

أعياد ومناسبات

اليوم الوطني في النمسا.