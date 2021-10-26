اشتيه: اتخاذ مواقف حازمة لوقف مخططات الاحتلال الاستيطانية

القدس المحتلة-سانا

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف حازمة لوقف مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

ورحب اشتيه الذي بدأ اليوم جولة أوروبية بالبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي والذي يطالب كيان الاحتلال بوقف مخططاته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتراجع عن مخطط جديد لإقامة نحو 1300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية وفق ما أوردت وكالة وفا.

واعتبر أشتيه أن التراخي الدولي في التعامل مع انتهاكات كيان الاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يشجعه على مواصلة اعتداءاته وانتهاكاته بحق الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.