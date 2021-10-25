إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في جنين

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم غرب مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد غرب جنين وأطلقت قنابل الغازات السامة باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات الزاوية غرب سلفيت ويعبد غرب جنين ومخيم الأمعري جنوب رام الله واعتقلت ستة فلسطينيين بينهم طفلان.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس فلسطينيين اثنين في مدينة بيت لحم ونابلس بالضفة الغربية.