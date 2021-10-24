تسوية أوضاع مسلحين ومطلوبين من أبناء ازرع والشيخ مسكين بريف درعا الشمالي

درعا-سانا

تواصلت اليوم عمليات تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في مناطق جديدة بمحافظة درعا وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة.

وأفاد مراسل سانا ببدء عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من أبناء مدينة ازرع وبلدة الشيخ مسكين وعدد من قرى منطقة اللجاة بريف درعا الشمالي.

وقامت الجهات المختصة أمس بتسوية العشرات من أبناء بلدة محجة وقرية الفقيع بريف درعا الشمالي وقرى عاسم والمطلة والزراير وجدل وصور في منطقة اللجاة من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية في مركز للتسوية تم إقامته بالتعاون مع وحدات الجيش في بلدة محجة.

يتبع…