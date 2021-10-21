منظمة (غافي) الدولية تضع النظام التركي (تحت المراقبة)

باريس-سانا

وضعت مجموعة العمل المالي “غافي” الدولية اليوم النظام التركي “تحت المراقبة” بسبب تمويل الإرهاب وقصور في مكافحة تبييض الأموال.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس المجموعة ماركوس بليير قوله خلال مؤتمر صحافي “لا تزال هناك مشاكل جدية” بشأن وضع أنقرة معلناً عن وضع تركيا على “اللائحة الرمادية”.

وإدراج دولة ما على اللائحة الرمادية لمنظمة “غافي” التي تضم 39 عضواً من شأنه خلق تداعيات سلبية في مجال الاستثمارات الأجنبية ما قد يزيد الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعاني أصلاً منها تركيا بسبب سياسات النظام التركي.

وأثبتت الأحداث والوقائع على مدى السنوات الماضية تورط نظام رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية بدعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية في سورية إضافة إلى جعل تركيا ممراً لعبور آلاف الإرهابيين القادمين من مختلف دول العالم إلى الأراضي السورية.