الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد أبناء الجولان السوري المحتل

الجولان السوري المحتل-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أحد أبناء الجولان السوري المحتل.

وذكر مراسل سانا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مجدل شمس واعتقلت سلمان عواد من منزله على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نفذها أهلنا في قرية مسعدة أمس الأول رفضاً لزيادة عدد المستوطنات على أرضهم وإقامة (توربينات هوائية) على مساحة تقارب ستة آلاف دونم من أراضي قرى مجدل شمس وعين قنية وبقعاثا ومسعدة.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت عن مخطط جديد لإقامة سبعة آلاف وحدة استيطانية على أرض الجولان السوري المحتل بهدف زيادة عدد المستوطنين من 40 إلى 100 ألف وذلك في إطار مخططات الاحتلال لتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي والقانوني بالجولان في انتهاك سافر لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

عطا فرحات