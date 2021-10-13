تعيين كادر تدريبي جديد لفريق شباب العربي بكرة القدم

السويداء-سانا

عين مجلس إدارة النادي العربي بالسويداء كادرا تدريبيا وفنيا جديدا لفريق شباب كرة القدم المشارك في الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وضم الكادر كلا من المدربين أنس قطيني وخالد صيموعة ومساعد المدرب يحيى الخالد ومدرب الحراس علاء العريضي والمعد البدني مثقال الجرماني ومدير الفريق مهند الغصيني والإداري وسام أبو فخر والمعالج رائد حميدان ومسؤول التجهيزات بسام قندقجيان والمنسق الإعلامي برهان محاسن.

وكان فريق شباب العربي لعب بالدوري الممتاز حتى الآن خمس مباريات أمام تشرين 3-صفر والطليعة 5-1 والاتحاد 6-صفر والوحدة 4-صفر وجبلة 5-1 وتعادل مع الوثبة 1-1.