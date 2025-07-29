بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في أيلول المقبل

نيويورك-سانا

أعلن رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في أيلول القادم، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار لإنهاء المذبحة في قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستمر لمنع المجاعة.

وقال ستارمر في بيان: “لقد كنا منذ وقت طويل ملتزمين بالاعتراف بدولة فلسطين، وكما جاء في برنامجنا الانتخابي، فإن إقامة الدولة الفلسطينية حق ثابت للشعب الفلسطيني، ونحن ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطين كخطوة تُسهم في إطلاق عملية سلام جديدة تؤدي إلى حل الدولتين، لذلك سنعترف بدولة فلسطين في أيلول المقبل قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأعرب ستارمر عن دعم بلاده للجهود الأميركية والمصرية والقطرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وقال: “يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لإنهاء المعاناة الحالية وتغيير الوضع على الأرض”.