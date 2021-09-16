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صباغ: على الغرب الكف عن النهج الهدام والتوقف عن الاستثمار في الإرهاب وعن تشكيل تحالفات غير شرعية بذريعة مكافحته

2021-09-16

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الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية بالتعاون مع أجنحة الشام تحتفي بأيقونة الغناء أسمهان

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