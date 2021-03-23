مقتل وإصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي بانفجار سيارة مفخخة في رأس العين بريف الحسكة

الحسكة-سانا

قتل وأصيب عدد من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية جراء انفجار سيارة مفخخة قرب أحد الحواجز التابعة لهم في مدينة رأس العين بريف الحسكة.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن سيارة مفخخة انفجرت عند حاجز لمرتزقة الاحتلال التركي على طريق عام الصناعة بمدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين وأضرار مادية بمكان الانفجار.

وقتل أمس 3 إرهابيين وسبعة أشخاص بينهم أطفال جراء انفجار مستودع ذخيرة في منزل أحد مرتزقة الاحتلال التركي في مدينة رأس العين.