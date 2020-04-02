محافظة دمشق تمدد إغلاق المحال التجارية والألبسة والحلاقين والمطاعم وباقي المهن وصالات المناسبات

دمشق-سانا

مددت محافظة دمشق فترة إغلاق المحال التجارية والألبسة والحلاقين والمطاعم وباقي المهن وصالات المناسبات حتى إشعار آخر وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.

وأكدت المحافظة على صفحتها على “فيس بوك” اليوم أن المحال المسموح لها بالعمل هي محال بيع المواد الغذائية والوجبات السريعة بكل الأوقات على أن تلتزم بالإغلاق في فترة حظر التجوال الجزئي الليلي من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً.

كما أشارت المحافظة إلى أنه يسمح لمحال إصلاح الإطارات والنظارات بالعمل فقط يومي الأحد والخميس من الساعة 10 صباحا ولغاية 12 ظهراً.